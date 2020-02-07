Gecelerin kadrolu yıldızı Alper Potuk eğlendiği kadını tanımadı!

Recep ASLAN

Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncu Alper Potuk, çapkınlık turunda yakalandı. Tuvana Türkay’dan ayrıldıktan sonra kendini gecelere atan Potuk, esmer bir güzelle Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı’nda yemek yedi. Mekânda baş başa akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta objektiflere yansımaktan kurtulamadı.

MARKETTE BIRAKIP KAÇTI

Patlayan flaşlar karşısında yüzleri asılan ikili, ne yapacaklarını şaşırdı. Kız arkadaşı koşar adımlarla gördüğü ilk markete girdi. Alper Potuk ise evinin yolunu tuttu. Potuk, yanındaki arkadaşını soran habercilere “Kız arkadaşım yok arkadaşlar, hanımefendiyi tanımıyorum“ diyerek herkesi şaşırttı. Yaklaşık yarım saat markette kalan kız arkadaşı taksiye binerek gözlerden kayboldu.