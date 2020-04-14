Gece bulanık görüyorsanız dikkat

Bazen hastalarda hiçbir belirti göstermeyen hipermetropi, tesadüfen göz doktoruna gidilince anlaşılıyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Op. Dr. Mustafa Temel, “Hipermetropi büyük oranda çocukluk döneminde başlayan bir görme kusurudur ve bu hastaların göz yuvarlağı normal kişilere göre daha küçüktür veya yeteri kadar büyümemiştir” diyor ve belirtileri şu şekilde sıralıyor: Gözde yorgunluk, göz kapağı kenarında kızarıklık, odaklanma zorluğu, gözlerde gerginlik hissi, şiddetli göz ve baş ağrısı ile en önemlisi gece bulanık görmek. Hiçbir şikayeti, belirtisi olmayan ve numarası fazla olmayan hipermetroplar sadece takip edilebilir. Belirgin bir şikayete sebep olan hipermetropi tedavi edilir.