Gebelikte abur cubur çocuğu depresif yapar

Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, “Gebelik boyunca aşırı yağlı beslenmek, çocukta beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Böylece serotonin (mutluluk hormonu) seviyesi düşüyor ve duygu durum bozuklukları gelişiyor. Ne yazık ki bu etki çocuk daha sonra sağlıklı beslense bile geri dönmüyor. Yağdan zengin beslenme sadece anne adayları için sağlık problemi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bebeğin beyin gelişimini ve hormonları altüst ediyor. İleriki dönemde çocukta anksiyete ve depresyon gibi bozukluklara yol açıyor. Birçok zihin sağlığı ile ilgili hastalık genetik ile ilgili olmakla birlikte anne beslenmesi de en az o kadar etkin. Özellikle obezite ve yağ tüketiminin gelişen ülkelerde gittikçe arttığı düşünülürse, bu sorun gelecek jenerasyonlar için de önemli etkilere sahip" dedi. Pediatrik psikiyatristler de anksiyete ve depresyon gibi problemlerin ortaya çıkmasında beslenmenin, genetik yatkınlıklar kadar önemli olduğunu belirtiyor.