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  3. Gardiyandan mahkumlara badminton dersi

Gardiyandan mahkumlara badminton dersi

Gardiyandan mahkumlara badminton dersi

Kayseri'de cezaevinde görevli infaz koruma memuru Mustafa Başhoroz, mahkumlara 10 yıldır gönüllü olarak badminton öğretiyor.

Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memuru Mustafa Başhoroz (45), Adalet Bakanlığı ve Badminton Federasyonu arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Ceza ve Tevkifevleri'nde Badminton Eğitimi Projesi" kapsamında 10 yıldır mahkumları badminton ile tanıştırıyor. Şu anda 8 hükümlüye eğitim veren Başhoroz, bugüne kadar çeşitli cezaevlerinde yüzlerce mahkumu badminton ile tanıştırdığını ve bazı başarılara imza attıklarını söyledi.  


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