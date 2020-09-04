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  3. Futboldan değil bici biciden para kazandı
04 Eylül 2020 Cuma 23:42 | Son Güncelleme:

Futboldan değil bici biciden para kazandı

Futboldan değil bici biciden para kazandı

Mersin'de amatör bir futbol takımında oynayan Gambiyalı futbolcu Yahya Jarju (22), aldığı parayı yeterli bulmayınca kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek, yeni bir takım arayışına girdi.

Oynayabileceği bir takım bulamayan Jarju, Mersin'de tesadüfen karşılaştığı bici bici satıcısının kendisine sunduğu iş teklifini kabul ederek çalışmaya başladı. Jarju'nun patronu Serhat Arı "Yahya burada çok mutlu. Şu anda benden daha iyi bici bici yapıyor" dedi.

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