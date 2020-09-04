Futboldan değil bici biciden para kazandı

Oynayabileceği bir takım bulamayan Jarju, Mersin'de tesadüfen karşılaştığı bici bici satıcısının kendisine sunduğu iş teklifini kabul ederek çalışmaya başladı. Jarju'nun patronu Serhat Arı "Yahya burada çok mutlu. Şu anda benden daha iyi bici bici yapıyor" dedi.