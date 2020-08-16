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  • Furkan Palalı, Netflix'te yayınlanan 'You' dizisinin yardımcı yönetmeniyle yemek yedi
16 Ağustos 2020 Pazar 19:35 | Son Güncelleme:

Furkan Palalı, Netflix'te yayınlanan 'You' dizisinin yardımcı yönetmeniyle yemek yedi

Furkan Palalı, Netflix'te yayınlanan 'You' dizisinin yardımcı yönetmeniyle yemek yedi

Oyuncu Furkan Palalı, Etiler'deki Serafina adlı mekandaydı.

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Palalı, Netflix’te yayınlanan ‘You’ dizisinin yardımcı yönetmeniyle yemek yediğini söyledi. Görüşmeyle ilgili olarak açıklama yapmaktan kaçınan Palalı, ‘Yurtdışına mı açılıyorsunuz?’ sorularına “Her an her şey olabilir. Bir gün neden olmasın ABD’de olur, ortaklığında bir şey olur” diye konuştu.

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