Furkan Palalı, Netflix'te yayınlanan 'You' dizisinin yardımcı yönetmeniyle yemek yedi

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Palalı, Netflix’te yayınlanan ‘You’ dizisinin yardımcı yönetmeniyle yemek yediğini söyledi. Görüşmeyle ilgili olarak açıklama yapmaktan kaçınan Palalı, ‘Yurtdışına mı açılıyorsunuz?’ sorularına “Her an her şey olabilir. Bir gün neden olmasın ABD’de olur, ortaklığında bir şey olur” diye konuştu.