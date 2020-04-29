Funda Arar: İnsani değerlerin farkına vardık

Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Arar, "Daha önce önemli bulduğumuz çoğu şey önemini yitirdi. Şu an dostluk ve aile ilişkileriyle birlikte insani değerlerin ve maneviyatın çok daha değerli olduğunu anlıyoruz. İnsani değerlerin farkına vardık" dedi. Hiçbir şeyin sahnede olmanın yerini tutmadığını da sözlerine ekleyen ünlü popçu, “Dinleyicilerimle göz göze gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.