Fulya Zenginer: Dijital zorbalığa boyun eğmeyeceğim

Ünlü isim, kendisine yapılan olumsuz yorumlar karşısında oturup ağlamadığını ancak kimi zaman bu duruma canının sıkıldığını söyledi. Kendisini eleştiren hencinslerine seslenen Zenginer, “Yapıcı olmaya çalışırken sürekli yıkılmak üzücü. 'Sosyal medya böyle bir yer' deyip bunu kabullenmeyeceğim çünkü bu insanlar iyi olmaktan anlamıyor. Onların anlayacağı dille konuşmak lazım” dedi.