Fulya Zenginer: Annemin hayali için oyuncu oldum
2 yıl önce annesini kaybeden genç oyuncu Fulya Zenginer, Instagram'da bir takipçisinin ‘Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?' sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı.
Zenginer, zaman zaman duraksayarak şunları söyledi “Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak’ deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."