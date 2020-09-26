Fizik tedavide dokunmak en büyük ilaç

Sağlıklı ve ağrısız bir yaşam sürmenin en doğru yolu dengeli ve doğru bir şekilde yapılan egzersizlerden yani hareketten geçmektedir.

Bir fizik tedavi doktorunun en büyük ilacı hastasına dokumak ve hareket olduğunun altını çizen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Levent Tekin, “ Maalesef günümüzde sıklıkla hastaya hiç dokunmadan, hastanın sadece radyolojik görüntülerine (Emar, MR) veya diğer laboratuvar tetkiklerine bakılarak tanı konulduğunu ve tedavi düzenlendiğine şahit oluyoruz.

Ancak doğru bir tanı için hatta tedavinin de başlangıcı için hastaya dokunmak (muayene etmek) mutlak gereklidir. Tedavi sürecinin daha sağlıklı olması ve elde edilen iyileşmenin kalıcı olması için de uygun egzersizleri yapmak çok çok önemlidir” ifadelerini kullandı.