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15 Eylül 2020 Salı 20:13 | Son Güncelleme:

Fıtıkta kulaktan dolma bilgilere inanmayın

Fıtıkta kulaktan dolma bilgilere inanmayın

Günümüzde insanların en fazla şikayet ettiği rahatsızlıkların başında gelen bel ve boyun fıtıkları her geçen gün daha da artıyor.

Eskiden daha çok beyaz yakalılarda ve yetişkinlerde görülürken hareketsiz yaşam, dijital bağımlılık gibi birçok sebepten dolayı 18’li yaşlara kadar indi. Ağrıyı önemsememiz gerektiğini söyleyen Romatem Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz, “Bu krem çok iyi geliyormuş, doktor komşuya bu ilacı vermiş gibi bilinçsiz tedavi yöntemlerini bir kenara bırakmalıyız. Çünkü bu yöntemler sorunu çözmez omurgayı daha çok yıpratabilir. Hasta hikayesi dinlenerek kişiye özel tedaviler planlamalı. Fıtık sorunlarının yüzde 80-85'i başarılı bir fizik tedavi ile çözülebilir” ifadelerini kullandı.

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