Fıtık hastaları dikkat! Kilo aldıkça ağrılar artar

Yapılan araştırmalar şişmanların daha çok ağrı çektiğini göstermektedir. Ağrıyla şişmanlık birbirinin ikizi gibi davranmakta insanları rahatsız etmeye devam etmektedirler. Prof. Dr. Nurettin Lüleci, " Vücut kitle indeksi (VKİ) 25-29 olanlarda yüzde 20 daha fazla ağrı görülmekte VKİ'si 30-34 arası olanlarda ağrı görülme yüzde 68 daha fazladır. VKİ 35-39 arası olanlar yüzde136 fazla ağrı çekmekte, VKİ 40'ın üzerinde olan aşırı şişman (morbid obez) bireylerde ağrı görülme sıklığının yüzde 254 oranında daha fazla görüldüğü bildirilmiştir" diye konuştu. Prof. Dr. Nurettin Lüleci, "Şişmanlık bu şikayetleri hem artırır hem de kaynağını oluşturur. Şişmanlarda diz eklemi problemleri, ağrılar daha sıklıkla karşımıza çıkar. Ağrıyı azaltmak için alternatif tedavi uygulamalarına öncelik verilmelidir. Ozon tedavisi, akupunktur, kuru iğne, kayropraktik veya osteopatik yöntemler denenmelidir. Bu metotlar ile ağrılarda azalma sağlanamıyorsa kuvvetli ağrı kesicilere müracaat edilebilir. Eğer hastaların ağrısıyla baş edilemiyorsa girişimsel ağrı tedavi yöntemleri devreye sokulmalıdır. Kilo verme, ağrıları hafifletme ve hastaların yaşam kalitesini artırmak açısından önemlidir" dedi.