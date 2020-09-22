Fıstık gibi dostluk

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki kamyon şoförü Remzi Günaslan'ın bir arkadaşından alarak sahiplendiği köpeği Fıstık, 3 ay önce bir sabah yürüyemez hale geldi. Can dostunu hemen Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götüren Günaslan, Fıstık'ın bel fıtığına bağlı felç geçirdiğini öğrendi. Vakit kaybetmeden köpeğini buradaki veteriner hekimlere ameliyat ettirdi.

GÖRENLER TAKDİR EDİYOR



Remzi Günaslan, ameliyattan bir süre sonra veteriner hekimlerin önerisiyle Fıstık'a yüzme, koşu ve fizik tedavi egzersizlerine başladı. Avcılar Sahili'nde günde iki saat köpeği Fıstık ile vakit geçiren Günaslan, güzel havalarda Fıstık'ı denize sokuyor, çimlerde koşturuyor ve kullanamadığı arka bacaklarına masaj yaparak fizik tedavi uyguluyor. Günaslan'ın bu özverisine tanıklık edenler, onu bu örnek davranışından dolayı takdir ediyor.

SEVGİSİYLE İYİLEŞTİRİYOR



Bir arkadaşının memleketine taşınması üzerine Fıstık'ı sahiplendiğini anlatan Remzi Günaslan, "Veterinerler, yürüyebilmesi için yüzmesi, koşması gerektiğini önerdiler. Ben de veterinerlerin tavsiyelerini düzenli olarak uyguluyorum. Bakarsam iyileşir, bakmazsam iyileşme şansı yok, sakat kalabilir. Ben de her gün işimi, gücümü bırakıyorum ve sahile getiriyorum Fıstık'ı' dedi.