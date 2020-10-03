03 Ekim 2020 Cumartesi 21:23 | Son Güncelleme:
Final yapan Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'den Can Yaman'a... "Şahane rol arkadaşım"
Özge Gürel ile Can Yaman'ın başrol oynadığı ‘Bay Yanlış' dizisi önceki akşam yayımlanan 14. bölümüyle final yaptı.
Dizinin başrollerinden Özge Gürel, Yaman’ın çok iyi bir partner olduğunu söyledi. Yaman ile sette keyifli zamanlar geçirdiğini söyleyen Gürel, yayınladığı fotoğrafa ‘’Teşekkür ederim. Şahane bir partnerdin. Saçımı bozduğunda bile… Yolun açık olsun’’ yazdı.