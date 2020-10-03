Final yapan Bay Yanlış'ın yıldızı Özge Gürel'den Can Yaman'a... "Şahane rol arkadaşım"

Dizinin başrollerinden Özge Gürel, Yaman’ın çok iyi bir partner olduğunu söyledi. Yaman ile sette keyifli zamanlar geçirdiğini söyleyen Gürel, yayınladığı fotoğrafa ‘’Teşekkür ederim. Şahane bir partnerdin. Saçımı bozduğunda bile… Yolun açık olsun’’ yazdı.