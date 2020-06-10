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  3. Film şöleni başlıyor! Kod Adı: Olympus ve Tehlikeli Soygun film severleri ekran başına kilitleyecek
10 Haziran 2020 Çarşamba 18:43 | Son Güncelleme:

Film şöleni başlıyor! Kod Adı: Olympus ve Tehlikeli Soygun film severleri ekran başına kilitleyecek

Film şöleni başlıyor! Kod Adı: Olympus ve Tehlikeli Soygun film severleri ekran başına kilitleyecek

Kod Adı: Olympus filminin konusu nedir? Kod Adı: Olympus filminin oyuncuları kimlerdir? Kod Adı: Olympus filminin yönetmeni kimdir? Tehlikeli Soygun filminin konusu nedir? Gerard Butler ve Morgan Freeman'ın başrolü paylaştığı ‘Kod Adı: Olympus' ardından da aksiyon dolu ‘Tehlikeli Soygun' film severleri ekran başına kilitleyecek.

KOD ADI: OLYMPUS

Başrollerinde ödüllü oyuncular Gerard Butler ve Morgan Freeman’ın yer aldığı film “Kod Adı: Olympus” bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini, eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. 

Yönetmen: Antoıne Fuqua

Oyuncular: Gerard Butler Aaron Eckhart Morgan Freeman

TEHLİKELİ SOYGUN

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek bir şeyleri yoktur geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.

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