05 Ekim 2020 Pazartesi 21:17 | Son Güncelleme:
Fikri oğlu verdi, babası yaptı! Ateşölçerli maske
Van'da yerli bir yazılım şirketi ‘akıllı maske' üretimine başladı.
Şirketin genel müdürü Mustafa Çalış, “Böyle bir modüler yapıya sahip maske dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü bu maske, verileri alıp merkeze iletebiliyor" dedi. Çalış, “Modüler akıllı maske; ağız maskesi, gözlük, dijital ölçer ve nano örtü olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Ateş, nabız, tansiyon, atılan adım ve ortamdaki zehirli gazı ölçerek kurulan internet ağıyla merkeze bilgi verebilecek" dedi.