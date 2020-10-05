  • $7,7661
  • 9,1541
  • 477.407
  • 1160.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Ekim 2020 Pazartesi 21:17 | Son Güncelleme:

Fikri oğlu verdi, babası yaptı! Ateşölçerli maske

Fikri oğlu verdi, babası yaptı! Ateşölçerli maske

Van'da yerli bir yazılım şirketi ‘akıllı maske' üretimine başladı.

Şirketin genel müdürü Mustafa Çalış, “Böyle bir modüler yapıya sahip maske dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü bu maske, verileri alıp merkeze iletebiliyor" dedi. Çalış, “Modüler akıllı maske; ağız maskesi, gözlük, dijital ölçer ve nano örtü olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Ateş, nabız, tansiyon, atılan adım ve ortamdaki zehirli gazı ölçerek kurulan internet ağıyla merkeze bilgi verebilecek" dedi.

<p>Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki baş başa ve heyet

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü

İşgalci Ermenistan askerleri silahlarını ve araçlarını bırakıp kaçmaya başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.