Ferzan Özpetek, İstanbul ve Roma'yı anlattığı “Bir Nefes Gibi” kitabı hakkında konuştu! 'İstanbul bambaşka bir şehir'

Son kitabı “Bir Nefes Gibi” hakkında konuşan ve kendi gözünden İstanbul ve Roma’yı anlatan yönetmen Ferzan Özpetek, “Her iki şehir de çok değişti. İstanbul daha çok değişti. Bambaşka bir şehir oldu. Ama bütün bunlara rağmen o büyüsünü de koruyor. Nostalji dediğiniz şey, özlem dediğiniz şey geçen yıllar, iletişim araçlarının ve internetin olmadığı, insan ilişkilerinin farklı olduğu yıllar. Dolayısıyla ben de geçmişe doğru bir nostalji var” dedi.