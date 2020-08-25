25 Ağustos 2020 Salı 19:10 | Son Güncelleme:
Ferzan Özpetek, İstanbul ve Roma'yı anlattığı “Bir Nefes Gibi” kitabı hakkında konuştu! 'İstanbul bambaşka bir şehir'
İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin çağdaş İtalyan edebiyatını tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiği İTEF Ekranda İtalya Özel programı başladı. Festivalin açılış programına katılan Ferzan Özpetek, son kitabı “Bir Nefes Gibi” hakkında konuştu.
Son kitabı “Bir Nefes Gibi” hakkında konuşan ve kendi gözünden İstanbul ve Roma’yı anlatan yönetmen Ferzan Özpetek, “Her iki şehir de çok değişti. İstanbul daha çok değişti. Bambaşka bir şehir oldu. Ama bütün bunlara rağmen o büyüsünü de koruyor. Nostalji dediğiniz şey, özlem dediğiniz şey geçen yıllar, iletişim araçlarının ve internetin olmadığı, insan ilişkilerinin farklı olduğu yıllar. Dolayısıyla ben de geçmişe doğru bir nostalji var” dedi.