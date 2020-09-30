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  • Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın 'yalı' kavgasında son durum! 'Satışına engel yok'
30 Eylül 2020 Çarşamba 18:46 | Son Güncelleme:

Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın 'yalı' kavgasında son durum! 'Satışına engel yok'

Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın 'yalı' kavgasında son durum! 'Satışına engel yok'

Bebek'teki yalının satışını durdurmak için mahkemeye başvuran Kemal Gülman'ın talebi reddedildi. Feryal Gülman, "Adalet yerini buldu. Yalı satıştadır" diye konuştu.

Feryal Gülman, Bebek’teki yalısını geçtiğimiz aylarda 245 milyon TL’ye satışa çıkardı. Bu durumu öğrenen işadamı Kemal Gülman ise oğlu Aslan Kemal Gülman’a vermiş olduğu yüzde 48’lik hissenin kendisine iade edilmesi gerektiğini belirterek yalının satışının durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme ‘yalının satışında hiçbir engel yoktur’ diyerek Kemal Gülman’ın talebini reddetti. Dizilere ev sahipliği yapan yalıyı 245 milyon TL’ye satışa çıkaran Feryal Gülman, karar sonrası AVM’de görüntülendi. Feryal Gülman, "Mahkeme kararını verdi. Birkaç gün önce asılsız haberler çıktı ama daha sonrasında düzeltildi. Herkes gerçeği görmüş oldu adalet yerini buldu. Yalı satıştadır, hiçbir problem yoktur, hatta alıcalarla görüşme halindeyim yakın zamanda satılmış olur" açıklamasını yaptı.

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