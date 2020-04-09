'Feriştah'ı gelmiş!

POLİS, HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİ



Denizli’nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam İlçesi’nin giriş-çıkışları kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda durdurulan bir otomobilin arka koltuğunda oturan kızların hareketlerinden şüphelenen polis kimlik kontrolü yaptı. Feriştah Y.'nin 17, Sıla A.'nın ise 15 yaşında olduğu ve araca otostop çekerek bindikleri tespit edildi.

UMURSAMAZ ŞEKİLDE KAHKAHALAR ATTI



Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş gurubundaki kızlar, polise koronavirüsten korkmadıklarını söyledi. Memurların para cezası kesmesi üzerine kahkaha atan Feriştah, "İstediğiniz kadar ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" diyerek şaşırttı. Sıla A. ise, "Beni bırakın, bir daha Acıpayam dışına çıkmayacağım" diye yalvardı.

ARKADAŞI YURTTAN KAÇMIŞ



Polis merkezine götürülen kızlardan Sıla A.'nın kent merkezindeki Çocuk Evi'nden kaçtığı ve her yerde arandığı belirlendi. Sıla, Çocuk Evi'ne, Feriştah da ailesine teslim edildi.