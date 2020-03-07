Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a 'Arada Sırada' hamlesi

Sinan Akçıl ve Ferhat Göçer arasında ipler geriliyor. Sinan Akçıl, bir düğünde Hadise’li anılarını anlatan Ferhat Göçer’e ‘densiz’ demiş Göçer ise “Medya maymunluğu yapıyor. Ondan izin alıp konuştum” yanıtını vermişti. O gün bugündür konuşmayan ikiliden Ferhat Göçer, yeni hamlede bulundu. MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) başkan yardımcısı olan Göçer, söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait olan ‘Arada Sırada’ parçasını incelemeye aldı. Gerekçe olarak da parçanın Aydın Kara isimli bir müzisyenin “Yakamıyorum” isimli çalışmasıyla olan benzerliğini gösterdi. Göçer’in 2011 yılında Ajda Pekkan’ın seslendirdiği parçayı 9 yıl aradan sonra incelemeye alması ‘Bu kavga bitmez’ dedirtti.