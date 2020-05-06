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  3. Ferhat Göçer takipçi peşine düştü!

Ferhat Göçer takipçi peşine düştü!

Ferhat Göçer takipçi peşine düştü!

Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bugünlerde Ferhat Göçer de takipçi peşine düştü.

Instagram'da 570 bin takipçisi bulunan Göçer, Twitter hesabı üzerinden "Arkadaşlar... Instagram'a bir el atın lütfen. 570 bin takipçide kaldık. Millete rezil oluyoruz" dedi. Göçer'in bu açıklaması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Göçer'e, "Sosyal medyayla yeni tanışmış ergenler gibisin" ve "Ortalık yangın yeri. Sizin derdiniz bu mu?" şeklinde çok sayıda mesaj attı.


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