Ferhat Göçer Sıla'yı nasıl keşfettiğini anlattı

Ferhat Göçer, o dönem Sıla’yı nasıl keşfettiğini şu sözlerle anlattı: “Askerdeyim. Şarkımız Altın Güvercin yarışmasında finale kaldı. 15 gün askerliği uzatma sözüyle geldim. Ben ikinci, Işın Karaca birinci oldu. Yarışmanın ertesi zamanlarında ‘Bir kız var, albüme şarkısını al’ dediler. ‘Vur Kadehi’ adlı şarkıyı dinledim. Hikayesini de dinleyince o kadar çok etkilendim ki söylemek istedim."