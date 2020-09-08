Ferhat Göçer 'Mazlum' şarkısıyla şiddete farkındalık için mikrofon başında

“Mazlum” şarkısıyla farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Ferhat Göçer, ‘’Bitmeyen; çocuğa, kadına, doğaya, hayvana şiddet haberleri insanı insanlığından utandıran haberler... Beni derinden yaralayan bu sorunlara daha fazla farkındalık yaratmak için bu şarkımın onların sesi olmasını istedim’’ dedi.