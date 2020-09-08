08 Eylül 2020 Salı 19:44 | Son Güncelleme:
Ferhat Göçer 'Mazlum' şarkısıyla şiddete farkındalık için mikrofon başında
Ferhat Göçer, Ali Kızıltuğ'un “Ben Bana mı Yanam” adlı eserini yeniden düzenlediği “Mazlum” şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.
“Mazlum” şarkısıyla farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Ferhat Göçer, ‘’Bitmeyen; çocuğa, kadına, doğaya, hayvana şiddet haberleri insanı insanlığından utandıran haberler... Beni derinden yaralayan bu sorunlara daha fazla farkındalık yaratmak için bu şarkımın onların sesi olmasını istedim’’ dedi.