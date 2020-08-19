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  • Fenomen Orbay Gürmen, Gel Hayalim isimli yeni bir şarkı çıkardı! Demet Akalın'ın dikkatinden kaçmadı
19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:24 | Son Güncelleme:

Fenomen Orbay Gürmen, Gel Hayalim isimli yeni bir şarkı çıkardı! Demet Akalın'ın dikkatinden kaçmadı

Fenomen Orbay Gürmen, Gel Hayalim isimli yeni bir şarkı çıkardı! Demet Akalın'ın dikkatinden kaçmadı

Youtube kanalında seslendirdiği “Gel Hayalim” isimli şarkıyla 50 milyon izlenme sayısına ulaşan Orbay Gürmen, ‘Gel Hayalim' isimli yeni bir şarkı çıkardı.

Azka Müzik etiketiyle çıkan şarkıya genç yorumcu bir de klip çekti. Sözü ve bestesi Tuna Hizmetli’ye ait olan şarkının klibini Emrah Özbilen çekti. Gürmen’in yorumu, Demet Akalın’ın da dikkatinden kaçmadı. Sahne aldığı mekanda Gürmen’i sahnesine davet eden Akalın, genç yorumcuya tam not verdi.

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