Fenomen Orbay Gürmen, Gel Hayalim isimli yeni bir şarkı çıkardı! Demet Akalın'ın dikkatinden kaçmadı

Azka Müzik etiketiyle çıkan şarkıya genç yorumcu bir de klip çekti. Sözü ve bestesi Tuna Hizmetli’ye ait olan şarkının klibini Emrah Özbilen çekti. Gürmen’in yorumu, Demet Akalın’ın da dikkatinden kaçmadı. Sahne aldığı mekanda Gürmen’i sahnesine davet eden Akalın, genç yorumcuya tam not verdi.