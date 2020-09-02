Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde koronavirüsü yendiler, AVM'ye gittiler

Kovid – 19 testleri pozitif çıkan ve bir süredir karantinada olan ikili, tedavilerinin bitmesiyle bir araya geldi. İbiza'da bulunan Carolina Alurralde, 15 günlük karantinanın sona ermesiyle çocuklarıyla soluğu eşinin yanında İstanbul'da aldı. İkili, Zorlu AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi.