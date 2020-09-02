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  3. Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde koronavirüsü yendiler, AVM'ye gittiler
02 Eylül 2020 Çarşamba 20:32 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde koronavirüsü yendiler, AVM'ye gittiler

Fenerbahçeli Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde koronavirüsü yendiler, AVM'ye gittiler

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa ve eşi Carolina Alurralde, sağlıklarına kavuştu.

Kovid – 19 testleri pozitif çıkan ve bir süredir karantinada olan ikili, tedavilerinin bitmesiyle bir araya geldi. İbiza'da bulunan Carolina Alurralde, 15 günlük karantinanın sona ermesiyle çocuklarıyla soluğu eşinin yanında İstanbul'da aldı. İkili, Zorlu AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. 

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