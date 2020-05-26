Fazla tuz kanser ve katarakt nedeni

Ancak aşırı tuz tüketiminin kanserden diyabete birçok hayati hastalığa yol açtığı da bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Özlem Karagöl, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketilmesi gereken günlük tuz miktarının yetişkinler için 6 g (1 silme tatlı kaşığı) ile sınırlandırıldığını belirtti. Yaşa göre tüketilmesi gereken tuz ve sodyum miktarlarının farklılık gösterdiğini ifade eden Karagöl, “Ancak ülkemizde günlük sağlıklı miktarın üç katı fazla tuz tüketiliyor” dedi.

HAYATİ RİSKLER DOĞURUR



Tuz ile alınan sodyumun vücutta elektrolit, sıvı, asit-baz dengesinin sağlanması, normal kas hareketlerinin sürdürülmesi, sinirlerin uyarılması, kan basıncının düzenlenmesi gibi önemli işlevleri olduğunu hatırlatan Karagöl, “Ancak aşırı tuz tüketiminde ise hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, osteoporoz, obezite, böbrek hastalıkları, multiplskleroz (MS), akciğer inflamasyonu, katarakt ve diğer hastalıklar arasında ilişki olduğu bilimsel çalışmalar tarafından gösterilmiştir” diyerek aşırı tuz tüketiminin hayati sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti.