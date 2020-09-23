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23 Eylül 2020 Çarşamba 18:20 | Son Güncelleme:

Fazla kolonya elleri kurutabilir

Fazla kolonya elleri kurutabilir

Evden çıktığımız andan itibaren birçok enfeksiyon ajanına maruz kalıyoruz.

Asansörler, merdiven korkulukları, kapı kolları, çalıştığımız yerler ve dokunduğumuz her yerde birçok enfeksiyon ajanına ve virüse maruz kalındığını belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde çok sık el yıkamamız gerekiyor. Dezenfektan, kolonya, sabun ve temizlik malzemelerinin bu dönemde daha fazla kullanılması ellerde egzama, kuruma, çatlama ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Eller dezenfekte edildikten sonra mutlaka nemlendirilmeli” dedi. Kolonya ile ellerimizi dezenfekte ettiğimizde, içerdiği alkol sayesinde virüslere karşı korunabildiğimizi söyleyen Dr. Kübra Esen Salman, “Ancak tabii içerdiği alkol oranı önemli. Yüzde 70 ila yüzde 80 derece arasındaki kolonyaları tercih etmeliyiz. Kolonyanın fazlası da ellerimizde kuruma ve çatlamalara neden olabilir. Kolonya kullandıktan sonra ellerin nemlendirilmesi ihmal edilmemeli” hatırlatmasında bulundu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

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