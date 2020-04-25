Fazla kiloların dostu: insülin direnci

Beslenmemize ne kadar dikkat etsek de verilemeyen kiloların altında yatan sebep insülin direnci olabilir. Değişen yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarının tetiklediği insülin direncini Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar “İnsülin direnci kilo aldırıyor, kilo artışı insülin direncini tetikliyor. Siz de fark edersiniz ki “insülin direnci” hem sebep hem sonuç. İnsülin direncini kırarsak işte o zaman kalıcı ve sağlıklı kilo vermiş oluruz” dedi. Dr. Ayşegül Navdar “Tedavi için anahtar kelimeler; egzersiz, kilo vermek ve insülin direncini düşüren ilaçlar. Öncelikle yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz” diye ekledi.