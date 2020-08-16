Fazla kilo tansiyon hastası yapıyor

Normal bireylere göre felç geçirme riski 7 kat fazla olan bu kişilerinin kontrol altında olmaları gerekiyor. Aksi takdirde ise kalp krizi, inme (felç), kalp, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları ve aort damarında genişleme, yırtılma gibi birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Kilolu insanların yüzde 60’ından fazlasında yüksek tansiyon sorunu olduğunu dile getiren Romatem Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşah Bozkurt, “Fazla kilolu insanlarda normal insanlara göre daha fazla görüldüğü için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Tuz, şeker, un 3’lüsünden mümkün olduğunca uzak kalmalıyız. Aynı zamanda ambalajlı ürünleri de kullanmamalıyız. Ağırlıkta yüzde 10’luk artış, amarlarda vazkonstriktüv etki ile basıncı arttır ve tansiyonu yükseltir" diye konuştu.

KAHVE VE ÇAYI SINIRLAYIN



"Yemeklerde tuz yerine, potasyumdan zengin; maydanoz, nane, kekik, dereotu, limon suyu, soğan ve sarımsak ile lezzet verme tercih edilmelidir" diyen Bozkurt, "Kafein açısından zengin çay, kahve ve alkol tüketimi, hipertansiyonlu bireyleri etkileyebilmektedir. Toplumda yüzde 5 oranında alkole bağlı hipertansiyon görülmektedir. Düşük yağlı diyet kan basıncını düşürür. Yemeklere katılan yağlar ve kullanılan yağ çeşitleri çok önemlidir. Doymuş yağlar ve katı yağlar tüketilmemeli, genelde bitkisel yağlar tercih edilmelidir” dedi.