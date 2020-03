Burak Özçivit – Fahriye Evcen çiftinin ardından ünlü besteci Fazıl Say da evden fotoğraflarını yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Say’a “Dünya çapındaki bestecimiz Fazıl Say, ‘Hayat Eve Sığar’ diyor. Müziğin olduğu her yerde hayat güzeldir” sözleriyle teşekkür etti.