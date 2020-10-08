Fatma Girik hakkında çıkan iddialar için konuştu! 'Ameliyat olmadım'

Sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu söyleyen Fatma Girik, ‘’3 yıl önce belimden ameliyat oldum. 1 yıl önce de beyin ameliyatı oldum. Yeniden ameliyat olmadım. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. Evimde yemeğimi yiyiyorum" diye konuştu. Oyuncunun sevenleri gelen güzel haberle sevindiklerini sosyal medyadan duyurdu.