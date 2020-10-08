08 Ekim 2020 Perşembe 19:54 | Son Güncelleme:
Fatma Girik hakkında çıkan iddialar için konuştu! 'Ameliyat olmadım'
Yeniden ameliyat olduğu yönünde haberleri çıkan Fatma Girik, iddialar için konuştu.
Sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu söyleyen Fatma Girik, ‘’3 yıl önce belimden ameliyat oldum. 1 yıl önce de beyin ameliyatı oldum. Yeniden ameliyat olmadım. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. Evimde yemeğimi yiyiyorum" diye konuştu. Oyuncunun sevenleri gelen güzel haberle sevindiklerini sosyal medyadan duyurdu.