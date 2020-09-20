20 Eylül 2020 Pazar 21:40 | Son Güncelleme:
Fatma dizisinde rol alan Burcu Biricik'ten işini severek yap mesajı
Fatma dizisinde rol alan Burcu Biricik, Lübnanlı düşünür ve yazar Khalil Gibran'ın bir sözünü yayınlayarak işini ne kadar çok sevdiğini anlattı. '
Fatma adlı dizinin setinden paylaşım yapan oyuncu Burcu Biricik, “Çalışmak, sevgiyi gözle görülür kılmaktır. Eğer severek değil de zevk almadan çalışıyorsanız, işinizi bırakmanız, bir tapınağın kapısında oturup neşeyle çalışanlardan sadaka almanız çok daha iyi olur” dedi.