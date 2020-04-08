Fatih Terim'in kızı Buse Terim 21 kilo verdi

Terim, tam 21 kilo verdi, hedeflediği kiloya ise mayıs ayında varacağını belirtti. Buse Terim,"fasting" yani ‘aralıklı oruç’ sistemiyle kilo verdiğini açıkladı. Terim, bir dönem sosyal medyada kötü niyetli insanlar tarafından kiloları nedeniyle eleştirilmişti. Bu yorumların bir çoğunu kadınların yaptığının altını çizen Terim, 18 ay arayla 2 çocuk dünyaya getirdiğini hatırlatıp , “Kilo yerine neler yaptığıma bak, takdir etmeyi öğren ve hemcinsim olduğunu hatırla” dedi.