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  3. Farelerden kurtulan ninenin sevinç gözyaşı
02 Haziran 2020 Salı 22:31 | Son Güncelleme:

Farelerden kurtulan ninenin sevinç gözyaşı

Farelerden kurtulan ninenin sevinç gözyaşı

80 yaşındaki Zeynep Uyar, yaklaşık 3 ay öncesine kadar harabeyi andıran derme çatma bir kulübede yaşam mücadelesi veriyordu.

Yağmur yağdığında çatısı akan ve içinde farelerin olduğu kulübede, Türk bayraklarına sarılarak uyuyan Zeynep ninenin durumunu Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki polis ve bekçilerin fark etmiş, ardından yaşlı kadına konteyner ev hediye edilmişti. 

Zeynep Nine, "Sobam bile eskiydi, ateşler dökülüyordu. Korkuyordum yanacağım diye. Gece uyku uyuyamıyordum. Burada çok mutluyum" diyerek gözyaşı döktü.


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