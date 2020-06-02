Farelerden kurtulan ninenin sevinç gözyaşı

Yağmur yağdığında çatısı akan ve içinde farelerin olduğu kulübede, Türk bayraklarına sarılarak uyuyan Zeynep ninenin durumunu Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki polis ve bekçilerin fark etmiş, ardından yaşlı kadına konteyner ev hediye edilmişti.

Zeynep Nine, "Sobam bile eskiydi, ateşler dökülüyordu. Korkuyordum yanacağım diye. Gece uyku uyuyamıyordum. Burada çok mutluyum" diyerek gözyaşı döktü.