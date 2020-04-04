Farah Zeynep Abdullah'tan yönetmenleri kızdıracak açıklamalar... Bu sözler tartışma yaratır!'Sette kral yönetmen değildir'

BİLGEN BÜLBÜL



Farah Zeynep Abdullah’tan yönetmenleri kızdıracak açıklamalar... Nuri Bilge Ceylan ile Bennu Yıldırımlar’ın ‘Ahlat Ağacı’ filminin set arasında yaşadıkları ‘oyuncu – yönetmen’ diyaloğu sektörde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Abdullah, sektörün genel halini eleştirdi. Youtube’da yayımlanan ‘Loş Sohbet’ adlı programa katılan oyuncu, söz konusu olayın hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı: “Bunu paylaşmaya gerek var mıydı? Nuri Bilge Ceylan için söylemiyorum ama benim olduğum yerlerde ‘sette kral yönetmendir’ gibi bir algı olmasını istemiyorum. Kimseyi yüceltmeye gerek yoktur. Yönetmen kademedeki son mükemmel kişi değil. O bir meslek. Her yol yönetmene gider diye bir algı olmamalı. Kraldan çok kralcılık da oluyor. Oynayan yönetmen sevmiyorum."