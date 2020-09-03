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  3. Farah Zeynep Abdullah, Reynmen'le aşk yaşadığı iddiaları karşısında suskunluğunu bozdu!
03 Eylül 2020 Perşembe 09:16 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah, Reynmen'le aşk yaşadığı iddiaları karşısında suskunluğunu bozdu!

Farah Zeynep Abdullah, Reynmen'le aşk yaşadığı iddiaları karşısında suskunluğunu bozdu!
- RECEP ASLAN

TRT ekranlarında yayınlanacak ‘Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, Bebek'te arkadaşlarıyla buluştu.

Son dönemde adı rapçi Reynmen ile aşk dedikodularına karışan oyuncu, bu iddialara son noktayı koydu. Oyuncu, “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek bir daha bu konularla gündeme gelmek istemediğini ifade etti.

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