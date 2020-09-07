Farah Zeynep Abdullah Reynmen'i ti'ye aldı

Adbullah’ın “hayatımda kimse yok” söylemi, Reynmen’i sinirlendirdi ve oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Reynmen’in bu hareketine ise Farah Zeynep Abdullah esprili bir cevap verdi. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Aylin karakterinin bir caps'ni paylaşan Abdullah, “Aylin unfollow yedi” dedi.

