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  3. Farah Zeynep Abdullah Reynmen'i ti'ye aldı
07 Eylül 2020 Pazartesi 18:40 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah Reynmen'i ti'ye aldı

Farah Zeynep Abdullah Reynmen'i ti'ye aldı

Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, tenis oynarken objektiflere yansımış, ikilinin yakınlaşması dikkat çekmişti.

Adbullah’ın “hayatımda kimse yok” söylemi, Reynmen’i sinirlendirdi ve oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. 

Reynmen’in bu hareketine ise Farah Zeynep Abdullah esprili bir cevap verdi. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Aylin karakterinin bir caps'ni paylaşan Abdullah, “Aylin unfollow yedi” dedi.

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