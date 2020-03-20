BEDİR ACAR

Salgın içeri girdiğinde ise olabilecek en az hasarla atlatılması için yine büyük bir gayretle çalıştı, çalışıyor.

Vatandaşı doğru bilgilendirmek için gerekirse gecenin bir yarısı basın toplantıları düzenliyor.

Uykusuzluktan, yorgunluktan kan çanağına dönmüş gözlerle bile olsa vaziyeti izah ediyor.

Top çevirmiyor, gelişmeleri eğip bükmeden aktarıyor.

En ön safta mücadele veriyor, şeffaf davranıyor. Güven duygusunu üst düzeyde yaşatıyor.

Onca haber kirliliğine, ısrarlı yalan haberlere rağmen beyefendiliğinden ödün vermiyor, sabırla izah ediyor.

Emeklerini milletçe takdirle karşıladığımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece koronavirüs nedeniyle ‘İlk hastamızı kaybettik’ derken sesi titredi. Bir yakınını kaybetmiş gibi duygulu, duyarlıydı.

Tüm bu olup bitenler Sağlık Bakanı’nın meseleyi nasıl içselleştirdiğinin resmidir.

Sağlık çalışanlarının şu süreçteki emekleri unutulamaz.

Böyle bir sağlık bakanımız olduğu için ülkece şanslıyız.

ŞEHİRLERİN ALTI VE ÜSTÜ



Şehirlerin kültürlerini yerin üstündekiler kadar yerin altındakiler zenginleştirir. Bunun için Mevlanasız Konya, Yunussuz Eskişehir, Hacı Bayramsız Ankara, Emir Sultansız Bursa düşünülemez. (Yazar Nazif Gürdoğan/Edebiyat Ortamı Dergisi’ndeki söyleşisinden…)

KORONAVİRÜS AÇILIMLARI



Koronavirüs salgını dünyanın şalterini indirdi. Alış veriş merkezleri, sinemalar, okullar, eğlence yerleri, borsalar, iş yerleri, mahalle kahvelerine varıncaya kadar…

Hele o koca koca alış veriş merkezleri birer konserve kutusuna döndü. İn cin top oynuyor. Spor etkinliklerinden kültür sanat faaliyetlerine, Cuma namazlarından uluslararası kongrelere, akraba ziyaretlerinden tatil planlarına kadar pek çok şey iptal edildi.

Olup bitenler yüzünden sinema sektörü de sarsıldı. Milyon dolarlık yapımların prodüksiyonları yavaşladı. Ertelenen vizyon tarihleri ve düşük hasılat rakamları sektörü zora soktu.

Öte yandan sanal alem ‘ben varım’ dedi. Bazı üniversiteler, film festivalleri, müzeler arşivlerini elektronik ortamda ziyarete açtı, filmleri şifresiz izleme olanağı sağladı.

Mesela Pera Müzezi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla sergilerini Google Arts and Culture’da erişime açtı.

Google’ın bu uygulaması sayesinde dünyanın en ünlü müzelerini sanal ortamda gezmek mümkün…

Aynı şekilde dünyanın önde gelen üniversitelerinden Cambridge, 700 ders kitabını mayıs sonuna kadar erişime açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere “https://www.ktb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor.

Başka?

TÜBİTAK, evde vakit geçirecekleri unutmayıp başta çocuklar için Bilim Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik gibi dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtı.

Öte yandan, dünyanın en önemli belgesel festivallerinden biri olan Amsterdam Belgesel Film Festivali, festival arşivinden 300 filmi ücretsiz olarak izleme imkanı sağladı.

Salgın nedeniyle ertelenen 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, her gün ücretsiz bir film yayınlıyor.

Liste böyle uzayıp gidiyor.