Fadik Sevin Atasoy'un MUSE 90401 Bir Esin Perisi filmine ABD'den ilk ödül

İlk yönetmenliği ile ödülü kucaklayan Atasoy için Festival Başkanı David Ortalano sanatçıdan övgüyle söz ederken, kadın yönetmenlere dünyada çok ihtiyaç olduğunun da altını çizdi. Ortalano, Fadik Sevin Atasoy’un drama filminin kendi içinde özgün bir tür olarak yaratıldığını ve festival seyircisi tarafından en beğenilen yapım olduğunu açıkladı.