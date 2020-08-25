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  3. Fadik Sevin Atasoy'un MUSE 90401 Bir Esin Perisi filmine ABD'den ilk ödül
25 Ağustos 2020 Salı 19:55 | Son Güncelleme:

Fadik Sevin Atasoy'un MUSE 90401 Bir Esin Perisi filmine ABD'den ilk ödül

Fadik Sevin Atasoy'un MUSE 90401 Bir Esin Perisi filmine ABD'den ilk ödül

Fadik Sevin Atasoy'un yazarı, oyuncusu ve yönetmeni olduğu MUSE 90401 ‘Bir Esin Perisi' ABD Boulder Fringe Festivali'nde “En İyi Drama Sineması Yapımı” ödülünü aldı.

İlk yönetmenliği ile ödülü kucaklayan Atasoy için Festival Başkanı David Ortalano sanatçıdan övgüyle söz ederken, kadın yönetmenlere dünyada çok ihtiyaç olduğunun da altını çizdi. Ortalano, Fadik Sevin Atasoy’un drama filminin kendi içinde özgün bir tür olarak yaratıldığını ve festival seyircisi tarafından en beğenilen yapım olduğunu açıkladı.

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