Facianın sembolü göze batıyor

Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018 günü yaşanan kazada, Ankara-Trabzon seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplandı. 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın ölümden döndüğü kazanın ardından uçağın restoran ya da kafeye dönüştürülmesi planlandı. Uçak, özel hazırlanan vinç ve TIR yardımıyla, Yomra ilçesine götürülerek, pazar yerine konuldu.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ YAPIYOR



Ancak uçak, aradan geçen zamanda kaderine terk edildi. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçak, pazar alanındaki hafriyat ve çöpler arasında çürümeye başladı. Kapıları sacla kapatılan uçağın çevresinde metrelerce otlar yükseldi. İlçe sakinlerinden bazıları hurda uçağın görüntü kirliliğine neden olduğunu belirterek, pazar yerinden kaldırılmasını isterken, bazıları ise yeni bir projeyle değerlendirilmesini istiyor.

Yomra pazarında tezgah açan Bilal Aksu adlı esnaf, “Pazarın düzenini bozdu, sıkıntı oldu. Onu buradan götürmek bir dert, almak başka bir dert. Burası denize yakın. Bunu denizin kenarından sahile atsalar da balıklar bundan istifade etse çok daha yararlı olur. Bu burada bir işe yaramaz" dedi.