Ezgi Eyüpoğlu, Oğulcan Engin'in ailesiyle tanıştı

Meslektaşı Kaan Yıldırım’dan boşandıktan sonra Oğulcan Engin ile birliktelik yaşayan Ezgi Eyüpoğlu, aşk sarhoşu... Korona virüs nedeniyle Oğulcan Engin ile karantina günlerini evde geçiren ünlü isim, erkek arkadaşının ailesiyle tanıştı.

Sevgilisinin babası Sinan Engin ile geçtiğimiz haftalarda tanışan Ezgi Eyüpoğlu bu kez Oğulcan Engin’in kız kardeşi Elif Engin’in doğum gününü kutladı. Virüs nedeniyle sokak ortasında Elif Engin'e pasta kesen ünlü çiftin o anlarını Elif Engin sosyal medya hesabından paylaştı. Çift, kendilerine balkondan bakan Elif Engin'in pastasını birlikte üfledi.