Evlat gibi araba sevgisi

Her gün temizliğini yaptığı otomobiline "evladım gibi" diyen Tan şunları söylüyor: "Bir insan evladına ne kadar tutkunsa benim için de bu aracın anlamı o manaya geliyor. Arabamın sağlığı için evimin önüne garaj yaptım. Arada bir çalıştırıyorum. Gezmek veya bir yere gitmek gibi bir işim yok. Satın almak isteyenler oldu ama ona kalpten bağlıyım satamam.”