Evlat gibi araba sevgisi
Zonguldak'ta yaşayan 79 yaşındaki İsmail Tan, arkadaşının 40 yıl önce İngiltere'den satın alıp getirdiği 1980 model Ford Taunus marka aracına gözü gibi bakıyor.
Her gün temizliğini yaptığı otomobiline "evladım gibi" diyen Tan şunları söylüyor: "Bir insan evladına ne kadar tutkunsa benim için de bu aracın anlamı o manaya geliyor. Arabamın sağlığı için evimin önüne garaj yaptım. Arada bir çalıştırıyorum. Gezmek veya bir yere gitmek gibi bir işim yok. Satın almak isteyenler oldu ama ona kalpten bağlıyım satamam.”