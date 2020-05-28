Evini oyuncak müzesi yaptı

GİTTİĞİ HER ŞEHİRDEN ALIP GETİRDİ

Hatay’ın İskenderun İlçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Erdem Erozan tam 58 yıldır gezdiği her şehirden oyuncak ve süs eşyası topladı. Üç odası oyuncaklarla dolması üzerine Erozan, duvar ve koridorları da değerlendirdi. Evinin duvarları dahi oyuncak, süs eşyaları, maket araçlar ve maskelerle donatılmış haldeki Erozan, "oyuncak müzesi"ni andıran konutunda, salgının biteceği günü bekliyor.

SALGIN DÖNEMİNDE HİÇ SIKILMAMIŞ

65 yaş üstü vatandaşlar gibi kendisinin de salgın nedeniyle dışarıya çıkamadığını söyleyen Erzan, 3 binden fazla oyuncağın arasında pandemi günlerini mutlu şekilde geçirdiğini dile getirdi. Erozan, "Koronavirüs beni hiç etkilemedi, sıkılmadan zaman geçirebiliyorum” dedi. Oyuncak tutkunu Erozan, salgının tamamen kontrol altına alınmasının ardından Kovid-19'u yenen çocuklara oyuncak hediye etmek istediğini söyledi.

HER BİRİNİN ANISI VAR



Evinin her alanını dolduran oyuncaklara bakarken gözlerinin içi parlayan Erdem Erozan, ‘Her birinin bende bir anısı var, bunlar benim ömrüm’ diyor.