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  3. Evine sığmayacak kadar çok enstrüman çalıyor
04 Haziran 2020 Perşembe 23:02 | Son Güncelleme:

Evine sığmayacak kadar çok enstrüman çalıyor

Evine sığmayacak kadar çok enstrüman çalıyor

Kağıthane'de yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Uzelli, 60'tan fazla enstrüman çalması ve 3 bin şarkılık repertuvarıyla şaşırtıyor.

Saz, gitar ve org gibi bazı enstrümanlarla yeteneklerini sergileyen Uzelli, en çok türde müzik aleti çalabilen sanatçı olduğunu iddia etti. Uzelli, “Bugün bütün enstrümanlarımızı salonda topladık. Tabi bütün derken burada mevcut olanları topladık. Enstrümanlarımızın bir bölümü ofiste bir bölümü yazlıkta, bir bölümü Denizli'de, çünkü evime sığmıyor” dedi.

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