Evine sığmayacak kadar çok enstrüman çalıyor

Saz, gitar ve org gibi bazı enstrümanlarla yeteneklerini sergileyen Uzelli, en çok türde müzik aleti çalabilen sanatçı olduğunu iddia etti. Uzelli, “Bugün bütün enstrümanlarımızı salonda topladık. Tabi bütün derken burada mevcut olanları topladık. Enstrümanlarımızın bir bölümü ofiste bir bölümü yazlıkta, bir bölümü Denizli'de, çünkü evime sığmıyor” dedi.