Evhamlı annelerin çocukları özgüvensiz oluyor
Evhamlı olmak, sürekli aşırı korumacı davranmak en çok çocukları etkiliyor.
Çocuklarını ev dışındaki dış dünyadan korumak isteyen anneler, istemeden de olsa zaman zaman yaptıkları evhamlar nedeniyle çocuklarının zihinsel ve psikolojik gelişimlerine zarar verebiliyor. Evhamlı ebeveynleri uyaran Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Evham olarak adlandırılan kelime aslında kaygının kendisidir. Çocuğunun her attığı adımı kontrol etme, sürekli onun başına kötü bir şey gelecekmiş gibi davranma, tutum ve davranışlarımızdan bunu belli etme, zihne sürekli felaket görüntülerinin gelmesi, annede bir kaygı bozukluğunun olduğuna işaret eder. Evhamlı anneler, sık sık kaygılarını ele veren şu tür cümleler kurar; ‘Aman dikkat et’, ‘Düşersin’, ‘Canın yanar’… Bu cümleleri kuran anne, çocuğuna şu mesajı verir; ‘Hayat tehlikeli, güvende değilsin ve her an başına bir şey gelebilir.’ Bu noktada endişelerini kontrol edemeyen anneler için anksiyete söz konusu olabilir” dedi.
NE YAPMALI!
• Aşırı mükemmeliyetçilikten kaçınılmalı,
• Sürekli evhamlı ve kaygılı ruh halinden kurtulmalı,
• Çocukların da bir birey olduğu unutulmamalı ve sorumluluklar verilmeli,
• Sürekli olarak koruma içgüdüsü dışa vurulmalı,
• Eğer kaygı bozukluğu ile başa çıkılamıyorsa mutlaka profesyonel destek alınmalı.