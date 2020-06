Evhamlı annelerin çocukları özgüvensiz oluyor

Ço­cuk­la­rı­nı ev dı­şın­da­ki dış dün­ya­dan ko­ru­mak is­te­yen an­ne­ler, is­te­me­den de ol­sa za­man za­man yap­tık­la­rı ev­ham­lar ne­de­niy­le ço­cuk­la­rı­nın zi­hin­sel ve psi­ko­lo­jik ge­li­şim­le­ri­ne za­rar ve­re­bi­li­yor. Evhamlı ebeveynleri uyaran Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, “Ev­ham ola­rak adlandırılan kelime as­lın­da kay­gı­nın kendisidir. Çocuğunun her attığı adımı kontrol etme, sürekli onun başına kötü bir şey gelecekmiş gibi davranma, tutum ve davranışlarımızdan bunu belli etme, zihne sürekli felaket görüntülerinin gelmesi, annede bir kaygı bozukluğunun olduğuna işaret eder. Evhamlı anneler, sık sık kaygılarını ele veren şu tür cümleler kurar; ‘Aman dikkat et’, ‘Düşersin’, ‘Canın yanar’… Bu cümleleri kuran anne, çocuğuna şu mesajı verir; ‘Hayat tehlikeli, güvende değil­sin ve her an ba­şı­na bir şey ge­le­bi­lir.’ Bu noktada endişelerini kontrol edemeyen anneler için anksiyete söz konusu olabilir” dedi.

NE YAPMALI!



• Aşırı mükemmeliyetçilikten kaçınılmalı,

• Sürekli evhamlı ve kaygılı ruh halinden kurtulmalı,

• Çocukların da bir birey olduğu unutulmamalı ve sorumluluklar verilmeli,

• Sürekli olarak koruma içgüdüsü dışa vurulmalı,

• Eğer kaygı bozukluğu ile başa çıkılamıyorsa mutlaka profesyonel destek alınmalı.