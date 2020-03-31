Evden çıkamayan komşuların camdan cama gün keyfi

HER GÜN BELİRLİ SAATTE BULUŞULUYOR

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, koronavirüs salgınından dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama gün yapmakta buldu. 30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar, kurdukları WhatsApp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

BİRBİRLERİNİ GÖRÜP HASRET GİDERİYORLAR

Koronavirüsten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını ifade eden apartman sakini Melek Atlı, "Evden çıkamıyoruz. Biz de bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk. Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek, sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız."

UZAKTA OLANLAR DA ONLİNE ÇÖZÜM BULDU



Eskişehir'de aynı apartmanda yaşayan 6 kadın her hafta Pazar günleri gerçekleştirdikleri gün toplantısını cep telefonlarından görüntülü sohbetle devam ettiriyor. Kadınlar, belirledikleri menüyü kendi mutfaklarında yaparak ekran karşısına geçiyor, karşılıklı yemeklerini yerken bir taraftan da sohbet ediyor. Ekrandan da olsa birlikteliklerini koruyabilmenin önemli olduğuna inanan komşulardan Yasemin Belyurt (30), “Hem birbirimize virüs bulaştırma riskimiz yok hem de muhabbetimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz" dedi.

İnternetten ikinci buluşmanın menüsü mantıydı. Büşra Apartmanı sakinleri haftayada menüyü ‘kısır’ olarak belirledi.