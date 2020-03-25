EvdeKal'da neden çok yiyoruz?

SOSYAL MEDYA YEMEK TARİFLERİYLE DOLDU



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde pek çok kişi kendisini yemek yemeye verdi. Whatsapp grupları yemek tarifleriyle dolarken, sosyal medyada sık sık hünerli ellerin mutfak görüntüleri paylaşılır oldu. Herkes birbirine 'Her zamankinden çok yemek yememin nedeni ne?' diye sorar hale geldi.

DUYGUSAL AÇLIK VE GÜVENDE HİSSETME ARZUSU

Yaşanan açlık hissini “duygusal açlık” olarak tanımlayan Doç. Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya’ya göre durum tamamen psikolojik. Şu anki yemek amacının açlığı gidermek değil, güvende hissetmek olduğunu belirten psikiyatrist Demirkaya, “Anksiyete, kızgınlık, depresyon gibi dönemlerde duygusal yeme atakları olur. Yeme bozukluğuna dönmemesine dikkat edilmeli” dedi.

Songül Karlı, memleketinin yöresel yemeklerine merak sardı. Tokat yöresine ait yemekler yapan şarkıcı önceki gün yaprak sarması hazırladı.

Pınar Altuğ, karantina döneminde her gün takipçileriyle yemek tarifleri paylaşıyor. Ünlü oyuncu dün de sosyal medya sayfasından canlı yayın yaparak sevenlerine ekmek tarifi verdi.

Gizem Karaca "Gizem'in Ege mutfağından inciler" adıyla paylaşımlar yapıyor.