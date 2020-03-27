EvdeKal'da moral harekatı

KOMŞUSU DA ORG ÇALARAK EŞLİK ETTİ



Sosyal izolasyon gereği yapılan ‘evde kal’ çağrısına uyarak, salgının yayılmasını engellemek için evlerinde kalan vatandaşlara yönelik moral desteği verme adına herkes elinden geleni yapıyor. Türkiyenin dört bir yanından renkli görüntüler gelirken en dikkat çekeni Maltepe’de yaşayan tulum sanatçısı Filiz İlkay oldu. Müzisyen kadın, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine tulumuyla müzik performansı sergiledi. Yaşlı komşusu da balkonunda org ile ritim tuttu.

Müzisyen Filiz İlkay, “Dün akşam bir kez çaldım ve komşularımız devam etmemi istedi. İnsanların bu dönemde moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bundan sonra balkondan tulumumu çalmaya devam edeceğim" dedi.

YÜZÜNÜZ BİRAZ OLSUN GÜLSÜN İSTEDİK



Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılarken, evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli uygulama başlattı. Mahalle aralarında müzik yapıp şarkılar söyleyen zabıta ekipleri, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Ekipler, “Yüzünüz biraz gülsün, moraliniz yüksek olsun diye sokaklarda şarkılar söylemeye başladık” ifadelerini kullandı.

96 YAŞINDAKİ DEDE CURASIYLA MESAJ VERDİ



Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Hasan Tuncel, curasını alarak evinin balkonuna çıkıp, türkü söyledi ‘Evde kalın’ mesajı verdi. Hasan Dede, “Dışarıda gezmeyin. Korkmayın. Sırt sırta verirsek bu işin üstesinden geliriz” dedi.

Balkonlara, pencerelere çıkan mahalle sakinleri şarkılara eşlik edip, alkış tuttu.

'KORONAYI YENECEĞİZ' ŞARKISI



Marmaris'te yaşayan Sütçüoğlu ailesi, "Umutsuz değiliz, koronayı yeneceğiz" adlı şarkı yazıp besteledi sosyal medyada, yoğun ilgi gördü. Maden mühendisi Murat Sütçüoğlu ve ailesi şarkılarıyla birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerektiği mesajını verdi.

DAMDA SPOR



Virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlılar ilginç çözümler bulmaya başladı. Antalya'da apartmanların damında yaşlıların yürüyüş ve egzersiz hareketleri yaptıkları görüldü. Damda spor yapanlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.