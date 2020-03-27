BEDİR ACAR



Salgına karşı sosyal medyadan “#evdekal” etiketiyle başlatılan, ünlü birçok ismin destek verdiği kampanya kapsamında evden takip edilebilecek birçok etkinlik, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Mesela TRT, 24 Mart’tan bu yana tiyatro, konser ve müzikal gibi bazı etkinlikleri canlı olarak evlerimize getiriyor.

Bu arada İstanbul Esenler Belediyesi de koronavirüs ile mücadele kapsamında, evlerinden çıkmayan Esenlerliler için “Evde Kal Esen Kal” adlı bir yarışma başlattı.

Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşecek yarışmayla, ailece evde geçirilen güzel ve verimli zamanlar her gün Esenlerliler ile paylaşılacak.

En çok beğeni toplayan paylaşımların sahiplerini sürpriz hediyeler bekliyor olacak.10 farklı konuda düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenler; “Süper Baba”, “Eğitici Anne”, “Birlikte Kitap Okuyoruz”, “Birlikte Oyun Oynuyoruz”, “Penceremden Esenler”, “En Güzel Aile Birlikteliği, “En Güzel Balkon”, “Sanat Evi”, “Evde Spor” ve “Hobilerim” konularında çektikleri en güzel fotoğrafları veya videoları paylaşacaklar.

Ayrıntılı bilgi için www.esenler.bel.tr adresine bakılabilir.

KORONAVİRÜSÜN BULAŞMADIĞI YERLER



Tüm dünyanın gündemi Koronavirüs olsa da edebiyat dergileri kendi mecralarında akmaya devam ediyor.

Aslında salgın hastalıklar her çağda edebiyatın da konusu oldu.

Örneğin 1817-1824 yıllar arasında etkili olan Kolera salgını Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in ‘Kolera Günlerinde Aşk’ isimli ünlü romanına adına verdi.

Geçen yüzyılın en önemli Fransız yazarlarından Albert Camus’nün Veba salgınını anlattığı aynı adlı romanı da unutulmazlar arasında…

Hem Veba hem de Kolera Günlerinde Aşk romanı beyazperdeye de aktarıldı.

Bu ayın edebiyat dergilerine dönecek olursak…

Dergilerin gündeminde koronavirüs veya diğer salgın hastalıklar yok, belki ilerleyen sayılarda olur…

Bu ay okuduğum dört dergiden biri olan Bizim Külliye, edebi bir tür olarak ‘mektup’ konusunu ele alıyor.

Dergiye katkı verenler, sevdikleri bir yazara veya tarihi bir kişiliğe mektuplar kaleme almış.

Ankara’dan yayın yapan iki aylık dergi Edebiyat Ortamı ise okurlarına 2020 Şiir Yıllığı hediye ediyor.

Türk Edebiyatı dergisinin mart kapak konusu, vefatının 100. yılında Türkçe’nin abide şahsiyetlerinden Ömer Seyfettin’e ayrılmış.

Kitap ve edebiyat dergisi Sabit Fikir, İranlı kadın şair Furuğ Ferruhzad için bir dosya hazırlamış.

Edebiyat tarihçileri onu 20. yüzyılın en önemli İranlı şairlerinden biri olarak tanımlıyor.

İyi okumalar.

HÜZÜNLÜ 27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ



Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Ne ki koronavirüs salgını nedeniyle perdeler geçici olarak kapalı. Yine de çeşitli tiyatrolar bugüne özel olarak ‘online’ vaziyette seyirciyle buluşmak için hazır. Bunlardan biri de İBB Şehir Tiyatroları… İBB'den yapılan açıklamaya göre Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, “https://kultursanat.istanbul” adresinden bugün sanatseverlerle buluşacak.

HER GÜNE BİR KISA FİLM



Siyer Vakfı tarafından düzenlenen Alemlere Rahmet Kısa Film ve Senaryo yarışmasında bugüne kadar finale kalan filmler, yarışmanın internet sitesinde bugünden itibaren yayınlanmaya başlıyor.Yarışma başlayalı 6 yıl oldu. Peygamberimizin örnek ahlakının toplumda anlaşılması ve yaygınlaşması maksadıyla düzenlenen yarışmanın ilk dört yılının finalist eserlerini izlemek isteyenler www.alemlererahmetfilm.com adresine bakabilirler.