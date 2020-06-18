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  3. Evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Haziran 2020!
18 Haziran 2020 Perşembe 01:17 | Son Güncelleme:

Evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller 18 Haziran 2020!

Evde bakım parası yatan iller hangileri" Evde bakım maaşı yatan iller 18 Haziran 2020!

Haziran ayı evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı kimselerin bakımını üstlenen bireyler veriliyor. Her ayın 15'i ile 30'u arasında banka hesaplarına yatırılan evde bakım maaşları e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebiliyor. Paranın yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler için evde bakım maaşı yatan iller 18 Haziran 2020 listesi yayınlandı! İşte detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Haziran Perşembe günü itibarıyla yayınlandı. Evde bakım parası yardıma muhtaç kişilere ve onlara bakan yakınlarına Aile, Çalışama ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Evde bakım parası haziran ayı içerisinde bazı illerde yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar T.C kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Peki, 18 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 HAZİRAN 2020 HANGİLERİ?

Evde bakım parası her ayın 15’i ile 30’u arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Biz de güncel olarak yatırılan illerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Haziran Perşembe günü yayınlandı. İşte güncel liste...

1- Tokat 2- Kırklareli 3- Hatay

4- Antalya 5- Bolu 6- Edirne

7- Aksaray 8-Samsun 9- Sakarya

10- Ordu 11- Afyonkarahisar 12- Giresun

13- Diyarbakır 14- Karabük 15- Çanakkale

16- Adıyaman 17- Osmaniye 18- Zonguldak

19- Balıkesir 20- Uşak 21- Denizli

22- İstanbul 23- Ankara 24- Konya

25- Bilecik 26- Şanlıurfa 27- Isparta

28- Bursa 29- Adana 30- Kayseri

31- Manisa 32- Düzce 33- İzmir

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım parası ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Aşağıdaki linkten sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI!

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